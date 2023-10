MTV Europe Music Awards é cancelado em meio à crise entre Israel e Gaza

LONDRES (Reuters) - O MTV Europe Music Awards do próximo mês em Paris foi cancelado, disseram os organizadores nesta quinta-feira, citando "a volatilidade dos eventos mundiais" em meio ao conflito em curso em Israel e Gaza.

A cerimônia de premiação, na qual artistas como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Bad Bunny e Foo Fighters estavam entre os indicados, seria realizada em 5 de novembro.

"Dada a volatilidade dos eventos mundiais, decidimos não avançar com o MTV EMAs 2023 por uma questão de cautela com os milhares de funcionários, membros da equipe, artistas, fãs e parceiros que viajam de todos os cantos do mundo para dar vida ao show", disse um porta-voz em comunicado.