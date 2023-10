Ações da Netflix sobem com grande aumento de assinantes apesar das greves em Hollywood

Por Dawn Chmielewski e Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - A Netflix mostrou resiliência ao conquistar mais assinantes no último trimestre do que em qualquer trimestre nos últimos três anos, apesar das greves dos roteiristas e atores de Hollywood, fazendo com que as ações subissem 14,5% nesta quinta-feira.

A Netflix tirou proveito de sua forte produção global, bem como das dificuldades econômicas de seus rivais, para atingir a marca de 247 milhões de assinantes no terceiro trimestre, um ganho de quase 9 milhões nos últimos três meses.