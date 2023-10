Museu Britânico vai digitalizar totalmente a coleção após roubos

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - O Museu Britânico anunciou nesta quarta-feira que planeja digitalizar toda a sua coleção, citando a necessidade de garantir o acesso público ao seu vasto catálogo, depois de ter informado em agosto que 2.000 artefatos haviam sido roubados ou estavam desaparecidos.

O museu, um dos mais visitados do mundo, está lidando com as consequências dos roubos, que destacaram falhas internas e levaram à saída de seu diretor.