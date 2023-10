Greve de Hollywood atrapalha programação de filmes e TV para o próximo ano

A greve, que entrou na sua 14ª semana, está bagunçando o cronograma de filmes do próximo ano e atrasando o regresso das séries de comédia e drama televisivas do horário nobre.

Embora os roteiristas de cinema e televisão tenham encerrado sua paralisação de trabalho de 148 dias, as negociações entre atores e estúdios foram interrompidas na semana passada e ambos os lados disseram que permanecem distantes em muitas questões, sem negociações programadas.

Lançamentos importantes como “Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 2”, “Gladiador 2” e “Ghostbusters: Mais Além 2” foram adiados por causa da paralisação, assim como “Bob Marley: One Love”, uma cinebiografia sobre o astro do reggae que estava sendo cotada para a próxima temporada do Oscar.

Outros filmes, como a comédia romântica “Anyone But You”, se apegam de forma tênue ao calendário de lançamentos de dezembro, mas podem ser adiados se suas estrelas continuarem em greve e portanto indisponíveis para ajudar na promoção dos filmes, disseram fontes com conhecimento direto à Reuters.

“Todo o calendário de lançamentos será alterado”, disse um executivo de estúdio, que identificou dois grandes filmes e uma sequência de animação com planos de lançamento que foram jogados ao vento. “A coisa toda é um cubo mágico gigante.”

(Reportagem de Dawn Chmielewski e Lisa Richwine em Los Angeles)