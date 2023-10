Britney Spears diz em livro de memórias que fez aborto enquanto namorava Justin Timberlake

Spears tornou-se mãe de dois filhos, agora com 18 e 17 anos, com seu segundo marido, Kevin Federline, um cantor e ex-dançarino com quem foi casada por dois anos.

Em abril de 2022, Spears disse que estava esperando um terceiro filho com o então noivo Sam Asghari, mas no mês seguinte ela disse que sofreu um aborto espontâneo. Ela e Asghari se casaram em junho de 2022, mas ele pediu o divórcio 14 meses depois, em agosto deste ano.

O tão aguardado livro de memórias de Spears chega quase dois anos após ela ser libertada de uma tutela de 13 anos determinada por um tribunal, criada e controlada por seu pai, Jamie Spears. O acordo governou a vida pessoal, a carreira e o patrimônio de 60 milhões de dólares da cantora de 2008 até a rescisão, em novembro de 2021.

O título do livro de memórias aparentemente foi tirado de uma frase do livro, na qual Spears diz: "A mulher em mim foi empurrada para baixo por um longo tempo. Eles queriam que eu fosse selvagem no palco, do jeito que me disseram para ser, e para ser um robô o resto do tempo."

O livro tem lançamento previsto para 24 de outubro pela Gallery Books, uma marca da editora Simon and Schuster.

(Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles)