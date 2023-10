Leilão traz partituras de "O Mágico de Oz" e itens de Jackie Kennedy e da realeza britânica

“Eles são muito raros”, afirmou David Lowenherz, dono do Lion Heart Autographs, que está organizando os leilões. “Eles são praticamente inéditos em qualquer tipo de... coleção particular”, afirmou, citando as partituras que foram usadas durante a produção do clássico, em 1939. Entre os itens do leilão também está um cartão postal emitido pela família real e assinado pela Rainha Mãe. Nele, ela posa ao lado de suas duas filhas, a Rainha Elizabeth II e a Princesa Margaret. Também há no leilão uma carta de Jackie Kennedy escrita em 1987. Ela era mulher do ex-presidente norte-americano John F. Kennedy. A carta versava sobre planos para a Pennsylvania Avenue. Na assinatura, lê-se “Carinhosamente, Jackie”. O leilão ainda traz uma carta assinada pelo primeiro premiê de Israel, David Ben-Gurion, que fundou o moderno Estado judaico, em 1948. A carta é de 1956, quando ele exercia o cargo de primeiro-ministro. (Reportagem de Alicia Powell; texto de Christina Anagnostopoulos)

