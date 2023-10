Atores de Hollywood em greve prometem determinação, estúdios recusam exigência

Em piquetes na quinta-feira, os atores disseram que estavam desapontados com o fracasso das negociações, mas que continuariam pressionando por aumentos salariais, proteções em torno da inteligência artificial e outras melhorias no local de trabalho.

"Esta é a parte do filme em que o herói é derrubado e você acha que ele está fora", disse Jason George, membro do comitê de negociação do SAG-AFTRA, do lado de fora da Netflix. "E esta é a parte em que você se esforça, volta e ganha."

Os membros do SAG-AFTRA, que representa 160.000 atores e outros profissionais da mídia, estão em greve contra os estúdios de cinema e TV desde julho. O sindicato retomou as negociações com os estúdios na semana passada, depois que o Sindicato dos Roteiristas da América (WGA, na sigla em inglês) encerrou sua própria paralisação de cinco meses.

Os dois lados estão em desacordo sobre o desejo dos atores de se beneficiarem do sucesso de séries e filmes em serviços de streaming, como os resíduos que os atores receberam durante décadas de transmissão de televisão e reprises. Inicialmente, o SAG-AFTRA havia solicitado que os membros do elenco recebessem uma parte da receita de streaming, mas mudou a proposta para um bônus por assinante.

O codiretor executivo da Netflix, Ted Sarandos, que participou das negociações junto com outros diretores executivos de mídia, disse que o SAG-AFTRA havia apresentado a "taxa" por assinante pela primeira vez na noite de quarta-feira.

"Sentimos que era uma ponte longe demais", afirmou Sarandos na conferência Bloomberg Screentime na quinta-feira.