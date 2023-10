"Look what you made me do": Taylor Swift comparece à estreia de seu filme e adianta lançamento

"Olha o que vocês realmente me levaram a fazer: devido à demanda sem precedentes, estamos abrindo exibições antecipadas do The Eras Tour Concert Film na QUINTA-FEIRA nos Estados Unidos e no Canadá!!", escreveu a intérprete de “Anti-Hero” nas redes sociais.

Depois, Swift pisou no tapete vermelho com um vestido azul claro tomara-que-caia para a estreia mundial do filme. Ela posou para selfies com fãs que conseguiram um lugar em um dos treze auditórios do AMC Theatre em um shopping ao ar livre em Los Angeles.

Espalhadas na multidão estavam celebridades, incluindo o comediante Adam Sandler, a atriz de "Law & Order" Mariska Hargitay e o astro de "Barbie" Simu Liu, que usava pulseiras da amizade no pulso como muitos fãs de Swift.

A superestrela pop Beyoncé também esteve presente, de acordo com uma foto postada por Swift nas redes sociais.

Dentro do cinema, Swift agradeceu aos fãs pelo apoio à Eras Tour, que já esgotou estádios ao redor do mundo. Ela aplaudiu "o cuidado, preparação e paixão que vocês tiveram, a intensidade que vocês tiveram para vir a esses shows".

(Reportagem de Lisa Richwine)