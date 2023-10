Gilberto Gil homenageia Londres, sua terra no exílio, em show alegre

Ele também absorveu a cultura das Índias Ocidentais e o reggae que vinha de sua vizinhança, ouvindo Bob Marley e outros.

“Eu costumava comer comida jamaicana no Mangrove”, disse Gil ao público, referindo-se a um famoso café em Notting Hill Gate.

Mostrando essas influências, tocou uma versão reggae do clássico da bossa nova "Garota de Ipanema", depois cantou "No Woman No Cry" de Bob Marley, com letra em português.

Apresentando "Cérebro Eletrônico", ele falou sobre a ditadura e as torturas, desaparecimentos e assassinatos.

Gil retornou ao Brasil em 1972 e se tornou uma estrela global e uma figura nacional reverenciada. Foi inclusive ministro da Cultura de 2003 a 2008 no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O show terminou como uma festa de Carnaval, com fãs cantando "Aquele Abraço", sua canção de amor ao Rio de Janeiro e hoje um hino nacional virtual, e "Toda Menina Baiana", sua homenagem às mulheres de seu estado natal.