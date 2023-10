Centenas de artistas assinam carta em apoio a Israel

Por Mary Milliken

LOS ANGELES (Reuters) - Mais de 700 pessoas da indústria do entretenimento, incluindo a atriz Gal Gadot, e os atores Michael Douglas e Jerry Seinfeld, assinaram uma carta aberta em apoio a Israel em seu conflito com o Hamas, afirmou a Comunidade Criativa pela Paz nesta quinta-feira.

A CCFP, na sigla em inglês, uma entidade sem fins lucrativos da indústria do entretenimento, disse que a carta era inédita e um "apelo da indústria do entretenimento expressando apoio inequívoco a Israel e condenando o terrorismo do Hamas".