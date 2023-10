Tim Burton mostra desenhos em exposição e chama filmes de "filhos problemáticos"

Em uma entrevista à Reuters, Burton refletiu sobre a mais recente parada de "O Mundo de Tim Burton", que foi inaugurada na quarta-feira no Mole Antonelliana em Turim, na Itália.

Pergunta: Qual foi seu grau de envolvimento com a exposição?

Burton: "Tudo começou com a exposição do MoMA (Museu de Arte Moderna, em 2009), que levou alguns anos para ser organizada. Esta (exposição na Itália) é uma espécie de desdobramento daquela."

P: Como é ver seu trabalho?

Burton: "Quando o vi pela primeira vez (a exposição em Nova York), parecia uma roupa suja pendurada na parede. Eu me senti bastante exposto. Eu me sinto assim com os filmes, gosto de fazê-los, mas depois fico meio apavorado ao exibi-los."

P: Qual é a importância de seus desenhos para o processo de criação dos filmes?