Roteiristas de Hollywood que pertencem a minorias temem que diversidade caia ainda mais após greve

As exigências do sindicato não tratavam diretamente da diversidade. Mas Angelina Burnett, membro do conselho da WGA West e membro do comitê de negociação, disse que as negociações do novo contrato, aprovado na segunda-feira, tinham como objetivo proteger a estabilidade econômica de todos.

No entanto, alguns roteiristas de Hollywood pertencentes a minorias estão preocupados com o que consideram um preconceito institucional, depois que várias iniciativas de diversidade foram prejudicadas durante o corte de custos este ano. Os estúdios não estão falando tão abertamente sobre as promessas de inclusão que fizeram após o assassinato de George Floyd pela polícia em 2020.

"Será necessário que os roteiristas e as empresas façam muitos esforços para garantir que nossas contratações sejam as mais justas possíveis", disse o escritor Luvh Rakhe, que é sul-asiático-americano, trabalhou na sitcom "It's Always Sunny in Philadelphia", entre outras, e foi negociador do WGA.

Caroline Renard, roteirista do programa infantil de animação "Bossy Bear", foi uma das fundadoras do Black Women Rising após a morte de Floyd. A missão do grupo é ajudar roteiristas negras de nível baixo a médio em suas carreiras. Grupos semelhantes, como Black Women Brunch e Black Male Screenwriters, também apoiam escritores negros.

Renard disse que a criação de comunidades e recursos continua sendo vital porque os roteiristas sub-representados temem que os estúdios, após a greve, se concentrem na redução de custos para compensar a perda de receita, e não na diversidade.

No último trimestre, seis executivas negras que lideravam iniciativas de diversidade e inclusão deixaram abruptamente seus empregos em grandes organizações de Hollywood, incluindo a Warner Bros Discovery, Netflix, BBC e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que concede o Oscar.