Robert De Niro fala palavrões argentinos em nova comédia dramática

De Niro, que é amigo de Brandoni na vida real, também interpreta o narrador da série, descobrindo a capital argentina e seus pratos de dar água na boca, além de aprender seus palavrões coloridos -- como "boludo" e "pelotudo", ambos traduzidos livremente como idiota.

"De Niro gostava muito de falar em espanhol na série. Ele pediu isso. Foi por isso que montamos essa lista de insultos argentinos e seus significados", disse o codiretor Gaston Duprat à Reuters.

"Nada" marca a primeira vez que De Niro, 80 anos, estrelará uma série de televisão.

A série foi filmada em alguns dos bairros mais famosos de Buenos Aires, incluindo La Boca e Recoleta, e apresenta pratos clássicos como bife de chorizo e sobremesas com cobertura de doce de leite.

Distribuídos em cinco episódios de meia hora, De Niro fala gírias argentinas em cada um deles.

A série estreia na quarta-feira no Star+ na América Latina, no Hulu nos Estados Unidos e no Disney+ em vários países da Europa.