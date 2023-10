Sindicato dos roteiristas de Hollywood ratifica contrato de trabalho após greve

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Membros do Sindicato dos Roteiristas dos EUA (WGA, na sigla em inglês) aprovaram um novo contrato de três anos com os grandes estúdios nesta segunda-feira, cinco meses depois de convocar uma greve que deixou as produções de cinema e televisão de Hollywood em um ambiente de caos.

O sindicato disse que 99% dos quase 8.500 votos foram a favor do acordo, que fornece aumentos de pagamentos, algumas proteções contra o uso de inteligência artificial e outros ganhos.