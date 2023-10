Espetáculo do Cirque du Soleil homenageia "super-herói" Messi em Buenos Aires

"Ele é como um novo super-herói. Hoje em dia, a camisa da seleção argentina com o Messi 10 nas costas é como a capa do Super-Homem", disse o produtor Diego Sáenz em um ensaio do espetáculo, que apresenta artistas de 15 países fazendo acrobacias com uma encenação impressionante.

"O que eles realmente têm é um traje de super-herói. Portanto, 'Messi10' é a celebração desse super-herói e da alegria que ele nos traz", acrescentou ele, enquanto os acrobatas treinavam em ginásios e estruturas que o circo move ao redor do mundo em 24 contêineres, enquanto costureiras finalizavam os trajes e os artistas aprendiam a aplicar sofisticados designs de maquiagem.

Sáenz disse que Messi esteve envolvido no processo criativo do espetáculo, que começou em 2018, quando ele jogava pelo Barcelona, e sugeriu mudanças que o circo incorporou, como a inclusão do hino da Copa do Mundo "Muchachos", do grupo La Mosca, que no espetáculo é celebrado com tambores e a exibição de duas camisas gigantes do jogador nas arquibancadas.

"Há muitas coisas que foram modificadas a pedido dele, tanto a introdução de música quanto mudanças nos atos para simbolizar coisas que ele queria que estivessem lá, como, por exemplo, a família", disse o produtor, que afirmou que os 32 artistas receberam treinamento no manuseio da bola.

O espetáculo, que já estreou em 2019 em Barcelona e cidades do interior da Argentina, planeja fazer uma turnê pela América Latina em 2024, que incluirá shows na Venezuela, Santo Domingo, República Dominicana, Colômbia, Equador, Peru, Panamá, Guatemala, Porto Rico e provavelmente terminará em Miami.

(Reportagem de Lucila Sigal)