Cinemas recorrem a Taylor Swift para enfrentar impacto da greve sobre bilheterias

Depois que os estúdios adiaram esses lançamentos, os proprietários de cinemas se esforçaram para preencher suas telas com o que o setor chama de "conteúdo alternativo", como os filmes de shows da turnês de Swift e Beyoncé.

SUCESSO DE BILHETERIA

As vendas antecipadas de "Taylor Swift: The Eras Tour" estão no mesmo ritmo de um blockbuster de Star Wars ou da Marvel. Os analistas de bilheteria esperam que o documentário arrecade entre 150 milhões e 225 milhões de dólares em sua exibição nos cinemas dos Estados Unidos e do Canadá.

"Renaissance: A Film by Beyoncé", que chegará aos cinemas em dezembro, deve render 75 milhões de dólares em vendas de ingressos.

"Estamos falando de programação alternativa há muito tempo", disse Rolando Rodriguez, presidente da Associação Nacional de Proprietários de Teatros dos EUA, observando que os exibidores têm mostrado outras formas de entretenimento, como a ópera.

Apesar da forte programação de novembro com "As Marvels", "Trolls Band Together" e um prequel de "Jogos Vorazes", a programação de Natal parece escassa em comparação com os últimos anos. Dois executivos de estúdios observaram a falta de um blockbuster óbvio em dezembro na escala de "Avatar: A Forma da Água", que foi o filme de maior bilheteria de 2022, ou o sucesso de 2021 "Homem-Aranha: Sem Caminho para Casa".