Autor norueguês Jon Fosse vence Prêmio Nobel de Literatura de 2023

A academia disse que Fosse, nascido em 1959 em Haugesund, na costa oeste da Noruega, produziu obras que abrangem uma variedade de gêneros, incluindo peças de teatro, romances, coleções de poesia, ensaios, livros infantis e traduções. Ele é um dos dramaturgos mais representados do mundo, segundo a publicação.

"Fosse combina o enraizamento na língua e na natureza de sua origem norueguesa com as técnicas artísticas do modernismo", disse Anders Olsson, membro da Academia Sueca.

O autor declarou estar "impressionado e um pouco assustado".

"Vejo isso como um prêmio para a literatura que, antes de tudo, tem como objetivo ser literatura, sem outras considerações", disse ele em um comunicado.

Fosse, de 64 anos, que escreve na versão menos comum das duas versões oficiais do norueguês, disse que considerava o prêmio um reconhecimento desse idioma e do movimento que o promove, e que, em última análise, ele devia o prêmio ao próprio idioma.

Conhecido como "novo norueguês" e usado por apenas cerca de 10% da população do país, a versão de Fosse do idioma foi desenvolvida no século 19 com dialetos rurais em sua base, tornando-se uma alternativa ao uso dominante do dinamarquês que se seguiu a uma união de 400 anos com a Dinamarca.