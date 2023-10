Chanel exibe bainhas e chinelos descasados na Semana de Moda de Paris

PARIS (Reuters) - A estilista da Chanel, Virginie Viard, apresentou nesta terça-feira chuvosa em Paris uma coleção para clima quente e arejado, exibindo uma linha colorida de estilos assimétricos em um desfile com modelos usando chinelos e óculos de armação grossa.

O público, que incluía a atriz Penélope Cruz, o cantor Usher e a cantora Jennie Kim, da banda Blackpink, sentou-se em salas semelhantes a camarotes com grandes janelas que davam para fotografias em tamanho real das colinas cheias de mato da Riviera Francesa.

As modelos cortaram o centro do amplo espaço do salão de exposições Grand Palais Éphémère, no centro de Paris, desfilando conjuntos de saias de tweed com bainhas irregulares, conjuntos de retalhos e vestidos leves que caíam pelas costas.