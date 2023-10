Taylor Swift assiste a mais uma partida de jogador do Kansas City Chiefs, da NFL, em meio a rumores de romance

A presença da cantora nos dois últimos jogos do Chiefs -- na semana passada, ela se juntou à mãe de Kelce, Donna, no Missouri, para assistir à vitória do Chiefs sobre o Bears -- fez com que as vendas de ingressos e a audiência televisiva da Liga Nacional de Futebol Americano disparassem.

O "Sunday Night Football" já é o programa de horário nobre mais assistido do país, mas a expectativa para o jogo de domingo chegou ao auge, pois a base de fãs de Swift, conhecida como "Swifties", aguardava ansiosamente sua aparição.

As vendas de ingressos para o jogo do Jets contra o Chiefs dispararam, com as vendas em um único dia mais do que dobrando o recorde anterior para essa temporada, de acordo com a StubHub, uma plataforma de revenda de ingressos. O jogo de domingo foi o segundo jogo mais vendido da temporada da NFL, depois do jogo de abertura, segundo a StubHub.

Os ingressos mais baratos para o jogo de domingo em East Rutherford, Nova Jersey, estavam sendo vendidos por 81 dólares na tarde de domingo, enquanto os ingressos de revenda no nível inferior custavam cerca de 9 mil dólares.

A audiência do jogo do Chiefs em 24 de setembro, quando Swift esteve presente pela primeira vez, aumentou 63% em relação à semana anterior entre mulheres de 18 a 49 anos, o principal grupo demográfico de fãs da artista.

Swift e Kelce têm se mostrado tímidos quanto à natureza de seu relacionamento. Kelce falou brevemente sobre Swift esta semana quando seu irmão, Jason, que joga no Philadelphia Eagles, perguntou-lhe em tom de brincadeira em seu podcast: "Qual é a sensação de que Taylor Swift finalmente colocou você no mapa?"