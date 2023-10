Stella McCartney apresenta hot pants e tecido sustentável em desfile em rua de Paris

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - Em uma rua de Paris com vista para a Torre Eiffel e bancas de feira repletas de produtos sustentáveis, Stella McCartney apresentou seu desfile de primavera com uma coleção de vestidos arejados e hot pants brilhantes.

As modelos desfilaram pela passarela com capas curtas e esvoaçantes, ternos de jacquard dourado, estampas florais coloridas, casacos de cauda e fitas, com broches espelhados de Andrew Logan dando um brilho extra.