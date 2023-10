Louis Vuitton aplica padrões geométricos a clássicos sob medida

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - O estilista de moda feminina da Louis Vuitton Nicolas Ghesquière lançou uma linha de alfaiataria com um toque geométrico para o desfile de primavera da marca de propriedade da LVMH, realizado em um prédio destruído na famosa Champs Élysées, em Paris.

Modelos desfilaram pela passarela em xadrez preto e branco, listras e largos cintos pendurados, portando saias longas combinadas com largas jaquetas bomber e looks de colegial com casacos curtos e trespassados.