Polícia prende suspeito de envolvimento no caso do assassinato de Tupac Shakur

A polícia de Las Vegas prendeu um homem sob suspeita de assassinato no ataque a tiros contra o astro do hip-hop Tupac Shakur, morto na cidade há quase três décadas, informou a Associated Press nesta sexta-feira, citando fontes não identificadas.

Duane "Keffe D" Davis foi preso na manhã de sexta-feira, embora acusações exatas não tenham sido esclarecidas imediatamente, de acordo com a reportagem da AP, segundo a qual um indiciamento era esperado ainda nesta sexta-feira.

A Reuters não conseguiu confirmar o relato ou entrar em contato com Davis ou seus representantes legais.