NSYNC lança primeira música nova em 20 anos

O cantor, que alcançou o topo das paradas com "Can't Stop The Feeling!", o single principal da trilha sonora do filme de 2016, é produtor executivo e escreveu e interpretou novas músicas na trilha sonora de "Trolls 3 - Juntos Novamente", que será lançado no próximo mês.

Em uma publicação no Instagram, Bass descreveu "Better Place" como "uma carta de amor a todos os nossos fãs que têm sido nosso incrível sistema de apoio".

"Vocês nos apoiaram em tudo, mesmo quando nossas escolhas de moda eram, bem, digamos que 'únicas'", escreveu ele antes do lançamento da música. "Vocês sempre acharam que isso aconteceria de novo."

Dirigindo-se a seus companheiros de banda, Bass acrescentou: “Esta música é uma prova do nosso vínculo, e estou impressionado com a gratidão pela jornada que compartilhamos e pela que temos pela frente.”

Fundado em 1995 em Orlando, Flórida, o NSYNC conquistou legiões de fãs com músicas como "I Want You Back", "Tearin' Up My Heart" e "Bye Bye Bye".

Eles fizeram uma pausa em 2002 e acabaram se separando, com Timberlake seguindo uma bem-sucedida carreira solo. A banda se apresentou junta pela última vez no palco em 2013, no MTV Video Music Awards (VMAs).