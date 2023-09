Festival de cinema turco é cancelado após polêmica sobre censura

O festival reverteu na quinta-feira essa decisão depois que muitos realizadores retiraram filmes do evento e membros do júri se demitiram, dizendo que protestavam contra a censura e as ameaças à expressão artística.

No entanto, o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia retirou o seu apoio ao festival na quinta-feira, acusando os organizadores de permitirem "propaganda terrorista".

O festival retirou novamente o documentário e a cidade cancelou o festival como um todo nesta sexta-feira.

Nejla Demirci, diretora do documentário, rejeitou a acusação do governo e disse que nenhuma das pessoas apresentadas foi condenada por qualquer crime.

Após o golpe fracassado, o governo demitiu mais de 125 mil funcionários públicos, afirmando que eles estavam ligados à tentativa de tomada do poder e defendendo a medida como necessária para a segurança nacional.

Os críticos disseram que o governo turco usou o golpe fracassado como pretexto para reprimir a dissidência.