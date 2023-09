"Efeito Taylor Swift" gera aumento de vendas ao futebol americano

A relação parecia praticamente confirmada quando Swift apareceu no camarote de Kelce no estádio Arrowhead no domingo, onde ela aplaudiu loucamente quando o atleta recebeu um passe para touchdown na vitória de 41 x 10 dos Chiefs sobre o Chicago Bears.

Sua aparição incendiou as redes sociais, com os fãs dissecando todo o comportamento de Swift, desde suas brincadeiras com a mãe de Kelce, Donna, até os molhos que ela combinou com um lanche de frango no meio do jogo. A transmissão do jogo pela televisão até reproduziu as comemorações de Swift em câmera lenta.

Os fãs agora esperam poder dizer "Bem-vinda a Nova York" - ou melhor, East Rutherford, em Nova Jersey - quando os Chiefs enfrentarem o anfitrião New York Jets, já que há rumores de que Swift poderá fazer uma nova aparição.

"Ela tem sido a dona do setor de eventos no ano passado e continua sendo, à medida que sua turnê continua", disse Adam Budelli, porta-voz da plataforma de revenda de ingressos StubHub, à Reuters.

"Junto com a NFL, que todos sabemos que está gerando os maiores índices de audiência e interesse da TV em todo o cenário esportivo... Não quero chamar isso de casamento, mas é claramente uma combinação perfeita para o curto prazo, tanto do ponto de vista da mídia quanto da história da venda de ingressos."

Desde a aparição de Swift em Kansas City, as vendas de ingressos para o jogo dos Jets contra os Chiefs dispararam, com as vendas em um único dia mais do que dobrando o recorde anterior dessa temporada, com exceção do jogo de abertura da equipe, de acordo com o StubHub.