Michael Gambon, ator irlandês que interpretou Dumbledore, morre aos 82 anos

LONDRES (Reuters) - O ator irlandês Michael Gambon, mais conhecido mundialmente por interpretar o sábio professor Albus Dumbledore na franquia de filmes "Harry Potter", morreu aos 82 anos nesta quinta-feira.

Gambon morreu pacificamente no hospital, informou a PA Media, citando uma declaração da família.

O ator começou a atuar nos palcos no início da década de 1960 e depois passou a aparecer na televisão e no cinema. Seus papéis notáveis nas telonas incluem um líder psicótico da máfia em "O Cozinheiro, o Ladrão, sua Mulher e o Amante", de Peter Greenaway, em 1989, e o idoso Rei George 5º em "O Discurso do Rei", de Tom Hooper, em 2010.