Talk shows nos EUA serão retomados na próxima semana após fim da greve de roteiristas

"Os membros fundadores do 'Strike Force Five' retornarão aos seus programas de televisão a partir de segunda-feira, 2 de outubro, e um deles na TV a cabo premium no dia 1º de outubro", disseram os apresentadores em uma publicação no Instagram.

Eles disseram que lançarão pelo menos mais três episódios de podcast, totalizando 12.

Os cerca de 11.500 membros do sindicato Writers Guild of America (WGA) entraram em greve no início de maio, depois de não conseguirem chegar a um novo acordo trabalhista com os principais estúdios de Hollywood, que produzem filmes e programas de TV. O sindicato de atores SAG-AFTRA, o maior sindicato de Hollywood, com 160 mil membros, entrou em paralisação em julho.

O sindicato dos roteiristas de Hollywood disse que seus membros poderão voltar ao trabalho na quarta-feira, enquanto decidem se aprovam um acordo de três anos que oferece aumentos salariais e algumas proteções em torno do uso de inteligência artificial, entre outros ganhos.