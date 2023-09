Sindicato dos roteiristas de Hollywood encerra greve antes de votação final do contrato

O WGA afirmou que o valor estimado do acordo é de 233 milhões de dólares por ano.

Os roteiristas de cinema e televisão abandonaram o trabalho em maio após não conseguirem chegar a um acordo com os principais estúdios, incluindo Netflix, Walt Disney e Warner Bros Discovery.

Os roteiristas parecem ter obtido concessões em todas as áreas, com aumentos nos três anos do contrato, elevação das contribuições de saúde e aposentadoria e salvaguardas de IA.

Sob os termos do acordo, os estúdios concordaram em se reunir pelo menos duas vezes por ano com o sindicato para discutir planos de uso de IA no desenvolvimento e na produção de filmes.

Os estúdios não estão expressamente proibidos de usar a IA para gerar conteúdo. Os roteiristas, no entanto, têm o direito de processar se seu trabalho for usado para treinar a IA.

Os roteiristas podem optar por usar a IA ao elaborar roteiros, mas uma empresa não pode exigir o uso do software. Os estúdios também precisam informar ao roteirista se algum material foi gerado por IA.