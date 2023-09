Shakira deve mais de 6 mi euros em segundo caso de fraude fiscal na Espanha, diz promotor

Naquela época, ela estava em um relacionamento com o astro do futebol do FC Barcelona Gerard Piqué e morava na cidade com seus dois filhos.

Os promotores argumentam que ela residia na Espanha e, portanto, era obrigada a tributar todas as suas receitas mundiais lá, independentemente de onde tivessem sido obtidas. Em vez disso, segundo eles, ela desviou o dinheiro para "empresas domiciliadas em países com baixa tributação e alta opacidade".

A estrela de 46 anos, que vendeu milhões de discos no mundo todo, é acusada de não ter pago 5,4 milhões de euros de imposto de renda, e calcula-se que deva 6 milhões depois de levar em conta os juros acumulados, mas também os pagamentos voluntários.

Ela também é acusada de sonegar 773.600 euros em imposto sobre a fortuna, resultando em uma dívida de 625.190 euros.

A equipe jurídica de Shakira disse que ela não recebeu nenhuma notificação sobre o novo processo em Miami, onde reside atualmente.

"A equipe jurídica de Shakira está concentrada na preparação para o julgamento dos anos fiscais de 2012-14, que começará em 20 de novembro", disse em um comunicado enviado por email.