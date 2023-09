"Phantom Liberty", expansão de "Cyberpunk 2077", recebe recomendação "muito positiva" no Steam

"Cyberpunk 2077", que está à venda com um desconto de 40%, liderava a tabela dos mais vendidos na plataforma Steam desde segunda-feira. "Phantom Liberty" estava em segundo lugar no ranking.

Durante o início da manhã, as ações da CD Projekt estavam em queda de 2,8%. As ações haviam subido quase 24% em três dias em junho, após o anúncio da data de estreia de "Phantom Liberty".

A expansão foi lançada para PC e consoles da geração atual. O pacote oferece uma aventura de suspense de espionagem, com Keanu Reeves, presente em "Cyberpunk 2077", de volta no papel de Johnny Silverhand e Idris Elba, que está interpretando o personagem novo Agente Solomon Reed.

O preço da expansão foi fixado em 22,74 dólares para todas as plataformas.

A versão para PC do jogo obteve 89 pontos na escala de 100 pontos do Metacritic após 47 avaliações críticas, com a versão para PlayStation 5 obtendo 88 pontos com base em 43 avaliações críticas e a versão para Xbox Series X|S obtendo 89 pontos com base em 12 avaliações críticas.

Logo após o lançamento de "Phantom Liberty" nesta terça-feira, o número de usuários jogando simultaneamente "Cyberpunk 2077" chegou a 167.465 no Steam.