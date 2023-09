Mafalda, famosa personagem do argentino Quino, levará suas reflexões para série documental

A série documental de quatro episódios de 30 minutos oferece uma revisão do quadrinho por meio de uma perspectiva feminista e uma reconstrução do contexto histórico em que foi escrito, destacando sua crítica à ditadura militar de Juan Carlos Onganía na década de 1960.

Atualmente, os livros da Mafalda são publicados em 28 idiomas e distribuídos em vários países do mundo.

"Voltando a Ler Mafalda" recompõe os primeiros esboços, aparições e inspirações do desenho animado, além de apresentar uma análise detalhada de Susanita, Felipe, Libertad e Manolito, alguns de seus cativantes personagens e seus papéis.

Cartunistas como Liniers, Maitena e Tute aparecem na série relendo algumas das tiras mais conhecidas, além de outras personalidades que adoram Mafalda, como o ex-jogador de basquete argentino Manu Ginóbili, a atriz mexicana Consuelo Duval e o ator e cineasta espanhol Santiago Segura.

"Moro a duas quadras de onde Quino morava quando criou Mafalda como personagem. Ela está comigo desde que eu era muito jovem, assim como está com meus pais e meus filhos", confessou Muñoz, que espera que o fenômeno continue a transcender não apenas as fronteiras geográficas, mas também as geracionais.

"Essa é uma nova leitura. É uma maneira de o trabalho continuar a se espalhar e continuar a ser lido", concluiu.