Favor devolver se encontrado: Museu Britânico busca ajuda para recuperar tesouros desaparecidos

Sessenta itens já foram recuperados, e outros 300 foram identificados e devem ser devolvidos em breve, informou o museu em um comunicado.

"Se estiver preocupado com a possibilidade de estar, ou ter estado, em posse de itens do Museu Britânico, ou se tiver qualquer outra informação que possa nos ajudar, entre em contato conosco", disse a instituição em uma página em seu site anunciando um endereço de email só para isso.

A página dizia que divulgaria apenas o tipo dos artefatos roubados, atendendo a conselhos de especialistas para não compartilhar detalhes completos.

O museu disse que os itens roubados incluíam anéis de ouro, brincos e outras peças de joalheria que remontam aos períodos gregos e romanos antigos, como pequenos objetos, e pedras preciosas, que geralmente eram colocadas em anéis.

O museu, que enfrenta demandas de vários governos para a repatriação de tesouros históricos para seus países de origem, disse que trabalha com a polícia de Londres, "monitorando ativamente" o mercado de arte e que havia registrado os itens desaparecidos no banco de dados do Art Loss Register.

O museu também está consultando um painel internacional de especialistas.