Atriz Viola Davis fará parte do conselho da diáspora africana dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira os primeiros membros do Conselho Consultivo sobre o Engajamento da Diáspora Africana, incluindo a atriz Viola Davis, que aconselhará Washington sobre o aprofundamento dos laços com as comunidades africanas.

Washington tem procurado enfatizar a importância da região e combater os desafios apresentados pela China e pela Rússia aos interesses dos Estados Unidos na região cada vez mais relevante.

Washington anunciou planos para estabelecer o conselho em dezembro do ano passado durante a Cúpula de Líderes EUA-África, que visava aprofundar os laços de Washington com a região.