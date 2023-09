Roteiristas de Hollywood em greve chegam a acordo preliminar com estúdios

O WGA, que representa 11.500 roteiristas de cinema e televisão, descreveu o acordo como "excepcional", com "ganhos e proteções significativos para os roteiristas".

"Isso foi possível graças à solidariedade duradoura dos membros do WGA e ao apoio extraordinário de nossos irmãos do sindicato, que se juntaram a nós nos piquetes por mais de 146 dias", disse o comitê de negociação em um comunicado no domingo.

O acordo do WGA, embora seja um marco, não fará com que Hollywood volte a funcionar normalmente, mesmo que seja ratificado, já que o sindicato de atores SAG-AFTRA continua em greve.

Os roteiristas abandonaram o trabalho em 2 de maio depois que as negociações chegaram a um impasse sobre remuneração, equipe mínima das salas de roteiristas, uso de inteligência artificial e resíduos que recompensam os roteiristas por séries populares de streaming, entre outras questões.

"Nós resistimos", disse Caroline Renard, representante do WGA, no domingo. "Esse é um setor sindicalizado, e se trata das pessoas que produzem o produto real que faz com que essas empresas ganhem bilhões de dólares."

Um roteirista postou uma imagem na mídia social de um cartaz de piquete que dizia simplesmente: "Fim".