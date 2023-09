Atriz italiana Sophia Loren é hospitalizada após queda, diz porta-voz

ROMA (Reuters) - A estrela do cinema italiano e vencedora do Oscar Sophia Loren, uma das mais famosas divas do cinema do Século 20, foi submetida a uma cirurgia após uma queda em sua casa em Genebra, informou um porta-voz nesta segunda-feira.

O porta-voz disse à Reuters em um e-mail que uma operação em Loren, 89 anos, "correu bem e agora ela precisa descansar e tudo será resolvido".

Ele não deu detalhes, mas disse que as reportagens da mídia italiana estavam corretas. As reportagens diziam que ela havia tido uma queda acidental em sua casa em Genebra no domingo e sofrido uma fratura no quadril.