Ator David McCallum, de "O Agente da U.N.C.L.E." e "NCIS", morre aos 90 anos

A revista Variety informou que ele morreu de causas naturais.

O escocês, filho de dois músicos, exercia sua carreira de ator há sete décadas, desde os tempos em que era estudante, nos anos 1950, na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres, onde teve como colega de sala a atriz Joan Collins.

Ele lançou sua carreira em papéis coadjuvantes, como em "Somente Deus Por Testemunha", de 1958, quando interpretou Harold Bride, operador de rádio do navio Titanic.

Ele ganhou a atenção do público norte-americano com um papel pequeno, porém transformador, como um dos prisioneiros de guerra que bolaram um plano de fuga de um campo de concentração alemão em "Fugindo do Inferno", em 1963.

Em 1964, participou do piloto de uma série de espionagem estrelada pelo ator americano Robert Vaughn, "O Agente da U.N.C.L.E.". O papel de McCallum, que falava pouco em sua interpretação, foi a catapulta para sua fama internacional.

A interpretação deu a McCallum duas indicações ao Emmy e o status de ídolo da cultura pop.