Roteiristas de Hollywood em greve e estúdios se reunirão novamente nesta 6ª-feira

Cerca de 11.500 membros do WGA abandonaram o trabalho em maio, irritados com a mudança nas condições de trabalho na era da TV por streaming.

Para ajudar a chegar a um acordo, as negociações de quarta e quinta-feira contaram com a presença do CEO da Walt Disney, Bob Iger, do co-CEO da Netflix Ted Sarandos, da presidente do NBCUniversal Studio Group da Comcast, Donna Langley, e do CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, de acordo com uma fonte próxima aos estúdios.

O sindicato de atores SAG-AFTRA entrou em greve em julho, colocando Hollywood em meio a duas paralisações de trabalho simultâneas pela primeira vez em 63 anos.

(Reportagem de Lisa Richwine e Kanjyik Ghosh)