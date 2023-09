Peter Hawkings apresenta peças sensuais na estreia da Tom Ford na Semana de Moda de Milão

As notas do desfile dizem que Hawkings se inspirou na supermodelo Donyale Luna, nascida em Detroit, que foi musa do artista Andy Warhol e do fotógrafo Richard Avedon, para a coleção Verão 2024.

Os acessórios incluíam estiletes coloridos e óculos de sol grandes para a linha, que favoreceu uma paleta de cores de marfim, azul, marrom, preto e vários tons de rosa.

Hawkings foi nomeado diretor de criação da grife em abril, substituindo o estilista americano Tom Ford, que fundou a marca homônima em 2005, depois de deixar a grife de luxo italiana Gucci.

A Gucci, de propriedade do grupo de luxo francês Kering, também apresentará a coleção de estreia de seu novo diretor criativo, Sabato De Sarno, nesta sexta-feira.

A Semana de Moda de Milão vai até segunda-feira.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)