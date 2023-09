De Sarno exibe glamour minimalista em estreia como estilista da Gucci

De Sarno “sabe o que precisamos nesse momento: roupas esportivas luxuosas e limpas que não são descaradamente sexy”, disse o crítico de moda Kenneth Richard, editor-chefe da publicação sobre a indústria The Impression.

Federico Giglio, executivo-chefe e gerente de negócios da varejista de moda sofisticada com sede na Itália Giglio.com, disse que a coleção era uma “nova maneira de ver o luxo -- usável, sem a necessidade de excesso, em linha com os tempos”.

A apresentação desta sexta-feira serve como uma base estética de um recomeço mais amplo para a premiada marca do grupo francês, fundamental para criar buzz e reacender as vendas, mesmo que as novas peças cheguem às lojas apenas no começo do próximo ano.

Thomas Chauvet, analista do Citi, disse que o primeiro vislumbre da visão de De Sarno para a marca mostrou uma “clara evolução da estética anterior da marca, que deve atrair uma demografia um pouco mais velha e preços mais elevados”.

(Reportagem de Mimosa Spencer e Elisa Anzolin)