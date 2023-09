Silvio Berlusconi ganhará rua com seu nome em cidade italiana

Por Alessia Pe

MILÃO (Reuters) - A rica cidade litorânea de Portofino se tornará o primeiro lugar na Itália a batizar uma rua com o nome do falecido primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que morreu em junho, depois que as autoridades locais aceleraram a aprovação.

Na Itália, normalmente é necessário que se passem 10 anos após a morte para que alguém receba tal honra, mas nesse caso foi aplicada uma exceção, pois Berlusconi foi considerado uma daquelas "pessoas que serviram particularmente à nação", de acordo com o jornal regional Il Secolo XIX nesta quinta-feira.