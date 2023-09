Prada traz franjas e Emporio Armani, looks arejados à Semana de Moda de Milão

As franjas dominaram muitos looks, tanto em camisas com estampas florais quanto em cintos, como se fossem saias.

Vestidos em tom pastel vinham acompanhados de peças superiores soltas e brancas, com aspecto translúcido.

Modelos também usaram grandes tiaras, que se assemelhavam a chapéus. A marca, que faz parte do Prada Fashion Group, levou muitas celebridades para a primeira fila, incluindo as atrizes Scarlett Johansson, Emma Watson e o ator Benedict Cumberbatch, além da boy band sul-coreana ENHYPEN e outros nomes famosos. O estilista Giorgio Armani preferiu levar à passarela looks leves e arejados para sua linha Emporio Armani, com camisas e jaquetas largas, tops curtos e shorts.

As modelos usavam vestidos curtos e calças leves em tons neutros e pastéis. Para a noite, as cores eram mais ousadas em tops com lantejoulas brilhantes combinados com saias longas e fluidas.

O desfile de sua linha principal, a Giorgio Armani, ocorrerá no domingo.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian e Elisa Anzolin)