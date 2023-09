Herdeiros de compositor de "Let's Get It On" desistem de recurso em processo contra Ed Sheeran

Os representantes de Sheeran, sua gravadora Warner Music Group, sua editora musical Sony Music e os herdeiros de Townsend não responderam imediatamente aos pedidos de comentários nesta quinta-feira.

Os herdeiros de Townsend processaram Sheeran, a Warner Music e a Sony Music por violação de direitos autorais em 2017, alegando que o hit de Sheeran de 2014, "Thinking Out Loud", copiou o "coração" do clássico de Gaye de 1973, incluindo sua melodia, harmonia e ritmo.

Os advogados de Sheeran argumentaram que quaisquer semelhanças entre as músicas envolviam "blocos de construção" musicais básicos que não poderiam ser protegidos por direitos autorais.

Um júri determinou, após um julgamento de seis dias em maio, que a música de Sheeran não infringia os direitos autorais de Townsend em "Let's Get It On". Após o julgamento, Sheeran disse que a decisão "ajudaria a proteger o processo criativo dos compositores aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo".

Mais tarde naquele mês, o juiz que presidiu o julgamento determinou que Sheeran também não violou parte dos direitos autorais da composição de Townsend, de propriedade da Structured Asset Sales LLC, do criador de "Bowie Bonds", David Pullman. A empresa de Pullman tem um processo separado pendente contra Sheeran com base em seus direitos sobre a gravação sonora de "Let's Get It On".

A Structured Asset Sales não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o processo judicial de quarta-feira.