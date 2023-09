Cemitérios da 1ª Guerra e ex-centro de tortura na Argentina são declarados Patrimônio Mundial da Unesco

Por Geert De Clercq

PARIS (Reuters) - Cemitérios da Primeira Guerra Mundial na Bélgica e na França, as colinas do genocídio de 1994 em Ruanda e um ex-centro de tortura na Argentina foram declarados Patrimônio Mundial da Unesco, após a agência da ONU decidir acabar com uma moratória sobre os memoriais do sofrimento humano.

Até o momento, o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, e o Memorial da Paz de Hiroshima, no Japão, eram os únicos memoriais inscritos na lista de Patrimônio Mundial da agência cultural da Organização das Nações Unidas (ONU).