Filhotes e cães aposentados roubam a cena durante desfile militar de independência do Chile

SANTIAGO (Reuters) - Dezenas de pastores alemães e golden retrievers acompanharam nesta terça-feira policiais chilenos no tradicional desfile militar para celebrar a independência do país, o evento mais esperado pelas famílias, e que incluiu filhotes e cães veteranos que se aposentaram do serviço.

No desfile militar de Santiago, a Escola de Adestramento Canino dos Carabineros exibiu cães que auxiliavam em operações antidrogas, bem como na busca de pessoas e materiais explosivos.

"Desde muito pequenos nós os preparamos para o barulho, e os acostumamos aos diferentes cenários, para se aproximarem das pessoas... para que no dia do desfile militar eles se divirtam tal como nós", disse Gabriela Berríos Bruna, capitã dos Carabineros.