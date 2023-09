Charles é 'só o filho': franceses não se impressionam com visita do Rei Charles

Ainda assim, os parisienses se mostraram céticos. "Ele é apenas o filho, eles já são velhos, não temos uma longa história", disse a aposentada Mireille Mauve.

Sua esposa "não é tão encantadora, ela é um pouco monótona com seu discurso. Tudo isso junto não gera muito interesse", disse a senhora de 88 anos, que gostava da Rainha Elizabeth e de seus cavalos.

Como parte da visita, Charles e Camilla percorrerão a Champs-Élysées e verão as obras de restauração da catedral de Notre-Dame após um incêndio de grandes proporções em 2019 que destruiu seu telhado.

A viagem também é uma chance de reconstruir os laços que foram desgastados pela saída caótica do Reino Unido da União Europeia em 2020.

Mas Alexia Aubert, de 15 anos, disse: "Acho que desde a morte de Elizabeth, a família real não é mais tão importante quanto antes, o rei Charles não é tão importante e simbólico quanto Elizabeth, então não importa se ele vem ou não."

No Reino Unido, pesquisas sugerem que Charles é menos popular do que sua mãe, que tinha forte apoio de grande parte do público. Ainda assim, uma pesquisa da YouGov divulgada em setembro revelou que 60% tinham uma opinião favorável sobre ele, em comparação com 32% que tinham uma opinião negativa.