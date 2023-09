Roteiristas de Hollywood em greve e estúdios retomarão negociações na 4ª feira

LOS ANGELES (Reuters) - Os negociadores do Sindicato dos Roteiristas da América (WGA, na sigla em inglês) e dos principais estúdios de Hollywood retomarão as negociações de contrato na quarta-feira para tentar pôr fim a uma paralisação que praticamente interrompeu a produção do setor por mais de quatro meses.

Em uma nota aos membros nesta segunda-feira, o WGA incentivou seus roteiristas a continuarem fazendo piquetes em frente aos escritórios dos estúdios até que se chegue a um acordo.

"Talvez você não tenha notícias nossas nos próximos dias enquanto estivermos negociando, mas saiba que nosso foco é conseguir um acordo justo para os roteiristas o mais rápido possível", disse o sindicato.