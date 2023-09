Katy Perry vende direitos de cinco álbuns, incluindo 'Teenage Dream', para Litmus Music

(Reuters) - A cantora Katy Perry assinou um acordo para vender os direitos de cinco de seus álbuns de estúdio lançados entre 2008 e 2020, incluindo "Teenage Dream", para a Litmus Music, apoiada pela Carlyle, informou a empresa de direitos musicais nesta segunda-feira.

"One of the Boys", "PRISM", "Witness" e "Smile" são os outros quatro álbuns de estúdio que fazem parte do acordo.

A Billboard informou que o acordo foi avaliado em 225 milhões de dólares, citando fontes. A empresa de capital privado Carlyle se recusou a comentar o valor do acordo.