Dinossauro conhecido como "Barry" vai à venda em leilão raro em Paris

PARIS (REUTERS) - Um esqueleto de um Camptossauro excepcionalmente bem preservado, conhecido como Barry, que data do final do período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos, será leiloado em Paris no próximo mês.

O dinossauro, que foi descoberto na década de 1990 no Estado norte-americano de Wyoming, foi inicialmente restaurado em 2000 pelo paleontólogo Barry James, de quem recebeu o nome.

O laboratório italiano Zoic, que adquiriu Barry no ano passado, realizou mais trabalhos de restauração no esqueleto, que tem 2,10 metros de altura e 5 metros de comprimento.