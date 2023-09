Desfile da Burberry em Londres é dominado por bolsas acolchoadas e saltos de sola azul

Os participantes caminharam por um tapete verde escuro que levava a uma grande tenda, com um design xadrez verde, amarelo claro e branco em Highbury Fields, no norte de Londres.

As silhuetas na passarela desta segunda-feira eram alongadas e complementadas com bolsas acolchoadas em cáqui, além de bolsas estruturadas de couro em vermelho, branco e verde.

As modelos desfilaram na passarela com sandálias de salto alto com sola azul, ao lado de versões do trench coat da Burberry em bege e preto, com toques da clássica estampa xadrez reimaginada na gola.

Para as roupas de noite, Lee optou por vestidos de malha floral desconstruídos, fluidos e elegantes, com elementos transparentes, enquanto as prensas de corrente prendiam vestidos e roupas leves no lugar.

Em contraste, a coleção de roupas masculinas apresentou alfaiataria e bermudas elegantes, complementadas por sapatos de couro envernizado em preto, verde e marrom com fivelas e cintos prateados proeminentes.

Havia também casacos de couro sem mangas com toques de azul, o mesmo tom apresentado na icônica estação de metrô Bond Street, em Londres, que foi temporariamente rebatizada de Burberry Street em homenagem à London Fashion Week.