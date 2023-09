Homem é preso escalando estábulo do Palácio de Buckingham

Um homem foi preso nas primeiras horas da manhã de sábado após ter sido visto escalando o Royal Mews, adjacente ao Palácio de Buckingham, em Londres, segundo a polícia.

Os policiais foram alertados sobre relatos à 1h25 (21h25 horário de Brasília) de um homem escalando o muro para entrar no Royal Mews, que dá para o jardim do Palácio.

A polícia disse que o homem de 25 anos foi detido do lado de fora dos estábulos no Royal Mews, responsável por todos os preparativos de viagem para o Rei Charles e membros da Família Real, e é o lar do Gold State Coach.